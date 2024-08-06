В МОН рассказали о новом табле оценивания для учащихся 5-9 классов

Ученики в классе. Фото иллюстративное: Вечерний Киев

В Министерстве образования и науки сообщили, что отныне украинские ученики 5-9 классов будут оцениваться в соответствии с Государственным стандартом базового среднего образования. Кроме того, предложена новая форма свидетельства достижений.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

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"Министерство образования и науки Украины утвердило рекомендации по оценке результатов обучения соискателей образования в соответствии с Государственным стандартом базового среднего образования. В документе очерчены подходы к оценке результатов обучения учащихся 5-9 классов", - говорится в сообщении.

Этим документом были определены общие критерии оценки и критерии оценки по образовательным отраслям.

Сообщается, что критерии оценки будут иметь четыре уровня:

начальный (1-3 балла);

средний (4-6 баллов);

достаточный (7-9 баллов);

высокий (10-12 баллов).

Также в документе предложена форма Свидетельства достижений учащегося (ученицы).

Что такое свидетельство достижений

Свидетельство достижений состоит из двух частей.

Характеристика учебной деятельности. Учителя будут оценивать уровень сформированности сквозных умений у учащихся в конце учебного года. Речь идет о понимании прочитанного, выражении собственного мнения, критическом и системном мышлении, инициативности и т.д.

Оценок в этой главе не будет. Учитель лишь определит один из уровней сформированности того или иного умения: "Имеет значительные успехи", "Демонстрирует заметный прогресс", "Требует внимания и помощи".

Заполнять данную часть свидетельства учителя могут коллегиально или этим может заниматься классный руководитель.

Характеристика результатов обучения. В этом разделе будут выставлять баллы за учебные предметы каждый семестр и за год. Сначала учитель выставит балл за отдельные группы результатов обучения, определенные в Государственном стандарте базового образования. После этого будет сформирована общая оценка за семестр.

За каждую из этих групп результатов обучения учитель выставит оценку. Общая оценка за семестр будет формироваться на основе четырех оценок по группам результатов, а годовая – на основе семестровых.

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