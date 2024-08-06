Харчування у школах і дитсадках — Держпродспоживслужба розповіла про порушення

Шкільна їдальня. Фото: УНІАН

В Україні у половині їдалень закладів дошкільної та середньої освіти, обстежених Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, були виявлені порушення. Було внесено відповідні рекомендації для покращення ситуації.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук у вівторок, 6 серпня.

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"Триває реформа шкільного харчування, яка дає можливість змінити культуру споживання нашими дітьми", — розповів Ткачук.

Він повідомив, що за шість місяців поточного року було обстежено 2169 закладів дошкільної освіти та 4178 закладів середньої освіти.

"На жаль, ми можемо констатувати, що в 50% було виявлено порушення, за результатами яких вносяться приписи або рекомендації і їх усувають власники", — зазначив Сергій Ткачук.