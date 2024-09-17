МОН затвердило новий перелік галузей знань і спеціальностей

Студенти. Ілюстративне фото: Flickr

Уряд затвердив новий Перелік галузей та спеціальностей, який наближається до Міжнародної стандартної класифікації освіти. Зміни відбулися у зв'язку з отриманням Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, через що країна активно імплементує європейські правові норми та адаптує своє законодавство.

Про це повідомило Міністерство освіти та науки.

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Основні зміни

У новому переліку з 28 галузей виокремлено 11 основних, що найкраще відповідають європейським стандартам. Стандарти для кожної спеціальності вищої освіти тепер оновлюватимуться згідно з регламентами ЄС, що полегшить академічну мобільність студентів. Система вищої освіти в Україні буде інтегрована в Єдиний європейський простір вищої освіти.

Окрім євроінтеграційних аспектів, це рішення має стратегічне значення для подальшого впровадження Закону України "Про індивідуальні освітні траєкторії".

Інфографіка від МОН

Міністерство також оприлюднило наказ, в якому міститься таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком.