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Міносвіти значно скоротило перелік галузей знань і спеціальностей — що відомо

17 вересня 2024 20:57
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
МОН затвердило новий перелік галузей знань і спеціальностей
Студенти. Ілюстративне фото: Flickr
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Уряд затвердив новий Перелік галузей та спеціальностей, який наближається до Міжнародної стандартної класифікації освіти. Зміни відбулися у зв'язку з отриманням Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, через що країна активно імплементує європейські правові норми та адаптує своє законодавство.

Про це повідомило Міністерство освіти та науки.

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Основні зміни

  1. У новому переліку з 28 галузей виокремлено 11 основних, що найкраще відповідають європейським стандартам. 
  2. Стандарти для кожної спеціальності вищої освіти тепер оновлюватимуться згідно з регламентами ЄС, що полегшить академічну мобільність студентів.
  3. Система вищої освіти в Україні буде інтегрована в Єдиний європейський простір вищої освіти.

 Окрім євроінтеграційних аспектів, це рішення має стратегічне значення для подальшого впровадження Закону України "Про індивідуальні освітні траєкторії".

Інфографіка від МОН
Інфографіка від МОН

Міністерство також оприлюднило наказ, в якому міститься таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком.

  • Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
    Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
  • Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
    Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
  • Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
    Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
  • Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
    Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
  • Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
    Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
  • Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
    Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
  • Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
    Таблиця відповідності між Переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року та новим Переліком. Фото: скриншот
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