Міносвіти планує об'єднання шкільних предметів — що зміниться в навчанні

Школярі. Фото: Новини.LIVE

Заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків розповів, які дисципліни об'єднають для школярів. За його словами, варіантів дуже багато.

Про це Андрій Сташків говорив в інтерв'ю Hromadske.

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Об'єднання предметів у школах

Міносвіти розробило концептуальні засади реформування історичної освіти. Йдеться про курси "Історія України" та "Всесвітня історія". Сташків наголосив, що аналогічно можна інтегрувати курси хімії, фізики й біології в один предмет — наприклад, "Природничі дисципліни". Також можна об'єднати українську мову та українську літературу.

"Насправді варіантів дуже багато. Можна навіть інтегрувати іноземну мову й фізику — вивчати фізику англійською. Так, це непросто, оскільки потребує серйозних вимог до вчителів і авторських колективів, які прописуватимуть ці модельні навчальні програми — їм треба володіти одночасно двома дисциплінами. Утім, нові стандарти як базової, так і старшої профільної освіти дають змогу це робити", — зазначив заступник міністра.

За його словами, інтеграція предметів зменшує загальну кількість дисциплін у школі, роблячи підхід до вивчення більш комплексним.

Сташків відреагував на те, що об'єднання історичних дисциплін турбує декого з науковців. Вони заявляють, що це може зменшити обсяг інформації, яку викладатимуть саме про історію України.

"Історія України є невіддільною від історії решти світу. Наша держава постійно розвивається, вона завжди була інтегрована в загальний контекст. Не можна розглядати факти та події, які відбувалися в історії України окремо від тих, які були в інших країнах. Варто розуміти вплив подій, які відбувалися в Україні, на інші країни й навпаки", — наголосив заступник міністра.

За його словами, інтеграція двох курсів не страшна, якщо зробити якісні навчальні програми. Він додав, що дві третини навчального матеріалу мають бути про Україну, а решта — про історію інших країн.