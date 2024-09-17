МОН утвердило новый перечень отраслей знаний и специальностей

Студенты. Иллюстративное фото: Flickr

Правительство утвердило новый перечень отраслей и специальностей, который приближается к Международной стандартной классификации образования. Изменения произошли в связи с получением Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, поэтому страна активно имплементирует европейские правовые нормы и адаптирует свое законодательство.

Об этом сообщило Министерство образования и науки.

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Основные изменения

В новом перечне из 28 отраслей выделено 11 основных, которые лучше всего соответствуют европейским стандартам. Стандарты для каждой специальности высшего образования будут теперь обновляться согласно регламентам ЕС, что облегчит академическую мобильность студентов. Система высшего образования в Украине будет интегрирована в Единое европейское пространство высшего образования.

Кроме евроинтеграционных аспектов, это решение имеет стратегическое значение для дальнейшего внедрения Закона Украины "Об индивидуальных образовательных траекториях".

Инфографика от МОН

Министерство также обнародовало приказ, в котором содержится таблица соответствия между Перечнем отраслей знаний и специальностей 2015 года и новым Перечнем.