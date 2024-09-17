МОН утвердило новый перечень отраслей знаний и специальностей

Минобразования значительно сократило перечень отраслей знаний и специальностей — что известно
Правительство утвердило новый перечень отраслей и специальностей, который приближается к Международной стандартной классификации образования. Изменения произошли в связи с получением Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, поэтому страна активно имплементирует европейские правовые нормы и адаптирует свое законодательство.
Об этом сообщило Министерство образования и науки.
Основные изменения
- В новом перечне из 28 отраслей выделено 11 основных, которые лучше всего соответствуют европейским стандартам.
- Стандарты для каждой специальности высшего образования будут теперь обновляться согласно регламентам ЕС, что облегчит академическую мобильность студентов.
- Система высшего образования в Украине будет интегрирована в Единое европейское пространство высшего образования.
Кроме евроинтеграционных аспектов, это решение имеет стратегическое значение для дальнейшего внедрения Закона Украины "Об индивидуальных образовательных траекториях".
Министерство также обнародовало приказ, в котором содержится таблица соответствия между Перечнем отраслей знаний и специальностей 2015 года и новым Перечнем.
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Таблица соответствия между Перечнем отраслей знаний и специальностей 2015 года и новым Перечнем. Фото: скриншот
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Таблица соответствия между Перечнем отраслей знаний и специальностей 2015 года и новым Перечнем. Фото: скриншот
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Таблица соответствия между Перечнем отраслей знаний и специальностей 2015 года и новым Перечнем. Фото: скриншот
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Таблица соответствия между Перечнем отраслей знаний и специальностей 2015 года и новым Перечнем. Фото: скриншот
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Таблица соответствия между Перечнем отраслей знаний и специальностей 2015 года и новым Перечнем. Фото: скриншот
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Таблица соответствия между Перечнем отраслей знаний и специальностей 2015 года и новым Перечнем. Фото: скриншот
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Таблица соответствия между Перечнем отраслей знаний и специальностей 2015 года и новым Перечнем. Фото: скриншот
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