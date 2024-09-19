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Міський голова Житомира достроково склав повноваження

19 вересня 2024 20:47
Валерія Барановська - редактор
Сухомлин пішов з посади міського голови Житомира
Міський голова Житомира Сергій Сухомлин. Фото: Сергій Сухомлин, Facebook
Валерія Барановська - редактор

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин достроково склав свої повноваження під час позачергової сесії міської ради. Він не розкрив причини свого рішення, але пообіцяв надати більше інформації наступного тижня.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин під час сесії у середу, 19 вересня.

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У четвер, 19 вересня, у Житомирській міській раді пройшла 45 позачергова сесія під час якої міський голова Сергій Сухомлин достроково склав свої повноваження. 

Чому саме посадовець прийняв таке рішення він не розповів.

"Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів, я поки що не можу сказати у зв’язку із чим воно приймається. Думаю, наступного тижня я більше зможу розказати", — заявив Сухомлин.

Депутати міської ради підтримали рішення міського голови одноголосно — "за" проголосували 33 з 33 присутніх депутатів.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко подякував Сухомлину за п'ять років ефективної співпраці в регіоні та побажав нових звершень на новому місці роботи. 

"Дякую Сергій Сухомлин за п'ять років ефективної співпраці на Житомирщині та особливо за 939 днів спільної роботи задля захисту області та міста й невтомну підтримку наших захисників, за сталий розвиток громади та виваженість рішень", — написав голова ОВА.

Сухомлин склав повноваження
Допис Бунечка. Фото: скриншот

Видання Житомир.info писало, що обов'язки Житомирського міського голови буде виконувати секретар міської ради Галина Шиманська, яку обрали на цю посаду на сесії 23 травня 2024 року.

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