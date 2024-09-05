Зеленський розповів про співпрацю між Житомирською областю і штатом Індіана

Житомирщина та американський штат Індіана підписали Меморандум про співпрацю
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з губернатором штату Індіана Еріком Холкомбом. У присутності глави держави був підписаний Меморандум про співпрацю між очільником Житомирської області Віталієм Бунечком та губернатором Холкомбом.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у четвер, 5 вересня.
Зустріч з губернатором штату Індіана
"Україна цінує всю американську підтримку, надану нашій державі та нашим людям. І ми маємо міцну співпрацю не лише на національному рівні — між Україною та США, — а й у відносинах зі штатами Америки, між нашими громадами, між нашими людьми", — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що така співпраця зміцнює і Україну, і США. Посилюються позиції у світі, економіки обох країн та розвиваються суспільства.
"Сьогодні підписаний іще один важливий партнерський документ — Меморандум про співпрацю між Житомирською областю та штатом Індіана", — повідомив глава держави.
За його словами, підписаний документ передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом в аграрному секторі й високотехнологічному виробництві.
Зеленський також подякував губернатору штату Індіана Еріку Холкомбу за всебічну підтримку України.
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