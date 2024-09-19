Сухомлин ушел с должности городского головы Житомира

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин. Фото: Сергей Сухомлин, Facebook

Мэр Житомира Сергей Сухомлин досрочно сложил свои полномочия во время внеочередной сессии городского совета. Он не раскрыл причины своего решения, но пообещал предоставить больше информации на следующей неделе.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин во время сессии в среду, 19 сентября.

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Мэр Житомира досрочно сложил полномочия

В четверг, 19 сентября, в Житомирском городском совете прошла 45 внеочередная сессия во время которой городской голова Сергей Сухомлин досрочно сложил свои полномочия.

Почему именно чиновник принял такое решение он не рассказал.

"Это сложное решение, которое принималось несколько недель, я пока не могу сказать в связи с чем оно принимается. Думаю, на следующей неделе я больше смогу рассказать", — заявил Сухомлин.

Депутаты городского совета поддержали решение городского головы единогласно — "за" проголосовали 33 из 33 присутствующих депутатов.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко поблагодарил Сухомлина за пять лет эффективного сотрудничества в регионе и пожелал новых свершений на новом месте работы.

"Спасибо Сергей Сухомлин за пять лет эффективного сотрудничества на Житомирщине и особенно за 939 дней совместной работы по защите области и города и неутомимую поддержку наших защитников, за устойчивое развитие общества и взвешенность решений", — написал председатель ОВА.

Сообщение Бунечка. Фото: скриншот

Издание Житомир.info писало, что обязанности Житомирского городского головы будет выполнять секретарь городского совета Галина Шиманская, которую избрали на этот пост на сессии 23 мая 2024 года.