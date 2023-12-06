Міжнародний день цивільної авіації: чому дата важлива для України, цікаві факти

Міжнародний день цивільної авіації — які факти про літаки вас точно здивують
У цей четвер, 7 грудня, відзначається Міжнародний день цивільної авіації. Цю дату святкують усі, хто причетний до повітряних перевезень населення та вантажів — пілоти, стюардеси, авіадиспетчери, техніки та авіаконструктори. Цей день особливо важливий і для України, адже наша країна зробила величезний вклад у розвиток авіації.
Пропонуємо дізнатися історію свята та найцікавіші факти про літаки та розвиток літакобудування, які вас точно здивують.
Міжнародний день цивільної авіації — історія свята
Дату, звичайно, обрали не випадково, адже саме 7 грудня 1944 року було ухвалено Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію.
Але свято уперше відзначили лише через 50 років. 1996 року з ініціативи ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) та за підтримки уряду Канади Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй офіційно визнала 7 грудня Міжнародним днем цивільної авіації у системі ООН.
Святкування ставить за мету інформувати громадськість про внесок цивільної авіації в соціальний і економічний розвиток держав-членів ООН, а також про унікальну роль Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) в об’єднанні зусиль країн для створення високошвидкісної глобальної транспортної мережі на службі всього людства.
Найцікавіші факти до Міжнародного дня цивільної авіації
Факт №1. Перші генії, що піднялися у повітря, — брати Райт
Першими, хто не тільки мріяв про небо, а й наважилися його підкорити, були американські авіаконструктори, льотчики брати Орвілл та Вілбер Райт.
1903 року вони сконструювали моторний аероплан Флайєр-1, який подолав 37 метрів за 12 секунд. Цей коротенький політ розпочав нову довгу епоху в історії людства.
Звичайно, брати-генії на цьому не зупинилися й продовжували вдосконалювати свій проєкт. Так, за рік політ їхнього літака тривав вже 5 хвилин, ще через рік апарат пролетів 39 км за 38 хвилин. Лише 1908 року світ дізнався про винахідників.
Факт №2. Перший український літак побудували професори КПІ
Перший літальний апарат в Україні був створений професорами Київського політехнічного інституту Миколою Артем’євим та Олександром Кудашевим.
Біплан, який важив 320 кг, піднявся у небо 1910 року. Він був оснащений французьким двигуном Анзані потужністю 35 кінських сил. Запуск літака пройшов на Сирецькому іподромі.
Факт №3 Творцем перших у світі літаків був українець
Ми маємо, ким пишатися! Творцем перших у світі літаків був українець Ігор Сікорський. Він подарував світу:
- чотиримоторний літак "Грант" (1913 рік);
- важкий чотиримоторний бомбардувальник і пасажирський літак "Ілля Муромець" (1913 рік);
- трансатлантичний гідроплан (1934 рік);
- серійний гелікоптер одногвинтової схеми Sikorsky S-29-A (1942 рік).
Саме на гелікоптерах Сікорського Sikorsky S-61 було здійснено перші перельоти через океан: 1967 року через Атлантику і 1970 року через Тихий океан з дозаправкою у повітрі.
Факт №4. Автор першого у світі гідролітака — українець
Авіаконструктор Дмитро Григорович є автором першого у світі гідролітака, який він сконструював 1913 року. Гідролітаки Дмитра Григоровича виробляли в США, Великій Британії, Італії та Франції. А морський розвідник М-9 часів Першої світової війни вперше у світі обладнали гарматою.
Факт №5. Найбільшим серійним літаком у світі є Ан-124
Ще один український геній — авіаконструктор Олег Антонов. На київському заводі "Антонов" він сконструював 22 моделі літаків, 52 планери і понад сотню їхніх модифікацій.
У 1979-2003 роках Серійний завод "Антонов" виготовив 18 літаків Ан-124 "Руслан", котрі є найбільшими серійними вантажними літаками у світі. А до появи "Мрії" це були також і найбільші літаки.
Факт №6. Найбільший літак у світі — Ан-225 "Мрія"
Дотепер саме в Україні було збудовано найбільший, найважчий і найбільш вантажопійдйомний у світі реактивний літак Ан-225 "Мрія", що розміром дорівнює, приблизно футбольному полю.
У листопаді 2004 року за його 240 рекордів Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 до Книги рекордів Гіннеса.
Під час повномасштабної війни окупанти зруйнували його. Проте ми обов'язково відродимо нашу "Мрію".
Факт №7. Перший в історії реактивний комерційний авіалайнер, завдяки якому з'явилися круглі ілюмінатори та "чорна скринька"
DH.106 Comet британського виробника de Havilland був першим в історії реактивним комерційним авіалайнером. Перший літак цієї серії злетів 1951 року, регулярні рейси почалися за рік.
Проте великий успіх незабаром був затьмарений низкою трагедій. 1953 року над Індією розвалилася і впала "Комета" британської авіакомпанії British Overseas Airways Corporation (BOAC). Тоді все списали на шторм. Але за перші місяці 1954 року сталися ще дві катастрофи цих літаків — тоді польоти "Комет" припинили.
Як виявилося, причиною аварій була квадратна форма ілюмінаторів. Через перепади тиску під час польоту кути ілюмінаторів ставали зонами концентрації напруги. Це викликало втому метала, яка з часом призводила до руйнування фюзеляжу.
Відтоді авіаконструктори почали надзвичайно уважно ставитися до втоми матеріалу, ілюмінатори стали круглими.
Крім того, на комерційних лайнерах з’явилися бортові самописці: розслідувачу пригоди Девіду Воррену дуже не вистачало записів розмов екіпажу, тож він винайшов "чорну скриньку".
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