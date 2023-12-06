Международный день гражданской авиации: почему дата важна для Украины, факты

Украинский боинг 757–300 UR-AZP. Фото: Oleg V. Belyakov

В этот четверг, 7 декабря, отмечается Международный день гражданской авиации. Эту дату празднуют все, кто причастен к воздушным перевозкам населения и грузов — пилоты, стюардессы, авиадиспетчеры, техники и авиаконструкторы. Этот день особенно важен и для Украины, ведь наша страна внесла огромный вклад в развитие авиации.

Предлагаем узнать историю праздника и интересные факты о самолетах и развитии самолетостроения, которые вас точно удивят.

Читайте также:

Международный день гражданской авиации — история праздника

Дату, конечно, выбрали не случайно, ведь именно 7 декабря 1944 года была принята Конвенция о международной гражданской авиации.

Но праздник впервые отметили только 50 лет спустя. В 1996 году по инициативе ІКАО (Международная организация гражданской авиации) и при поддержке правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций официально признала 7 декабря Международным днем гражданской авиации в системе ООН.

Празднование ставит целью информировать общественность о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов ООН, а также об уникальной роли Международной организации гражданской авиации (ІКАО) в объединении усилий стран для создания высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

Самые интересные факты к Международному дню гражданской авиации

Факт №1. Первые гении, поднявшиеся в воздух, — братья Райт

Первыми, кто не только мечтали о небе, но и решились его покорить были американские авиаконструкторы, летчики, братья Орвилл и Уилбер Райт.

В 1903 году они сконструировали моторный аэроплан Флайер-1, преодолевший 37 метров за 12 секунд. Этот коротенький полет начал новую длинную эпоху в истории человечества.

Конечно, братья-гении на этом не остановились и продолжали совершенствовать свой проект. Так, через год полет их самолета длился уже 5 минут, еще через год аппарат пролетел 39 км за 38 минут. Лишь в 1908 году мир узнал об изобретателях.

Братья Орвилл и Уилбер Райты. Фото: wikipedia.org

Факт №2. Первый украинский самолет построили профессора КПИ

Первый летающий аппарат в Украине был создан профессорами Киевского политехнического института Николаем Артемьевым и Александром Кудашевым.

Биплан, весивший 320 кг, поднялся в небо в 1910 году. Он был оснащен французским двигателем Анзани мощностью 35 лошадиных сил. Запуск самолета прошел на Сырецком ипподроме.

Факт №3. Создателем первых в мире самолетов был украинец

У нас есть кем гордиться! Создателем первых в мире самолетов был украинец Игорь Сикорский. Он подарил миру:

четырехмоторный самолет "Грант" (1913 год);

тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет "Илья Муромец" (1913);

трансатлантический гидроплан (1934 год);

серийный вертолет одновинтовой схемы Sikorsky S-29-A (1942 год).

Именно на вертолетах Сикорского Sikorsky S-61 были совершены первые перелеты через океан: в 1967 году — через Атлантику, и в 1970-м — через Тихий океан с дозаправкой в воздухе.

Игорь Сикорский в студенческие годы на самолете, сконструированном собственноручно. Фото: КПИ

Факт №4. Автор первого в мире гидросамолета — украинец

Авиаконструктор Дмитрий Григорович является автором первого в мире гидросамолета, который он сконструировал в 1913 году. Гидросамолеты Дмитрия Григоровича производили в США, Великобритании, Италии и Франции. А морской разведчик М-9 времен Первой мировой войны впервые в мире оборудовали пушкой.

Аппарат М-5, ноябрь 1918г. Фото: wikipedia.org

Факт №5. Крупнейшими серийными самолетами в мире являются Ан-124

Еще один украинский гений — авиаконструктор Олег Антонов. На киевском заводе "Антонов" он сконструировал 22 модели самолетов, 52 планера и более сотни их модификаций.

В 1979-2003 годах Серийный завод "Антонов" изготовил 18 самолетов Ан-124 "Руслан", являющихся крупнейшими серийными грузовыми самолетами в мире. А до появления "Мрии", это были также и самые большие самолеты.

Ан-124 Руслан. Фото: Игорь Смелянский

Факт №6. Самый большой самолет в мире — Ан-225 "Мрия"

До сих пор именно в Украине был построен самый большой, тяжелый и грузоподъемный в мире реактивный самолет Ан-225 "Мрия", размер которого равен примерно футбольному полю.

В ноябре 2004 года при его 240 рекордах Международная федерация воздухоплавания внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннеса.

Во время полномасштабной войны оккупанты разрушили его. Но, мы обязательно возродим нашу "Мрию".

Ан-225 Мрия. Фото: google.com

Факт№7. Первый в истории реактивный коммерческий авиалайнер, благодаря которому появились круглые иллюминаторы и "черный ящик"

DH.106 Comet британского производителя de Havilland был первым в истории реактивным коммерческим авиалайнером. Первый самолет этой серии взлетел в 1951 году, регулярные рейсы начались через год.

Тем не менее, большой успех вскоре был омрачен рядом трагедий. В 1953 году над Индией развалилась и упала "Комета" британской авиакомпании British Overseas Airways Corporation (BOAC). Тогда все списали это на шторм. Но за первые месяцы 1954 года произошли еще два крушения этих самолетов — тогда полеты "Комет" прекратили.

Как оказалось, причиной аварии была квадратная форма иллюминаторов. Из-за перепадов давления во время полета углы иллюминаторов становились зонами концентрации напряжения. Это вызвало усталость металла, которая со временем приводила к разрушению фюзеляжа.

С тех пор авиаконструкторы начали очень внимательно относиться к усталости материала, иллюминаторы стали круглыми.

Кроме того, на коммерческих лайнерах появились бортовые самописцы: расследователю происшествия Дэвиду Уоррену очень не хватало записей разговоров экипажа, поэтому он изобрел "черный ящик".

DH.106 Comet. Фото: wikipedia.org

Предлагаем вам ознакомиться с подробным календарем праздников на декабрь 2023 года, который расскажет, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты будем отмечать.