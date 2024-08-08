Військова допомога — MK Foundation передав 100 бусів прикордонникам

Передача авто прикордонникам. Фото: Новини.LIVE

Благодійний фонд MK Foundation передав прикордонникам чергову партію допомоги. За власні кошти фонду було придбано 100 високопрохідних бусів.

Буси для прикордонників

З початку повномасштабного вторгнення команда MK Foundation передала військовим вже понад 300 автівок. Всі — не за донати, а власним коштом.

Читайте також:

Авто для прикордонників. Фото: Новини.LIVE

Авто для прикордонників. Фото: Новини.LIVE

Авто для прикордонників. Фото: Новини.LIVE

Авто для прикордонників. Фото: Новини.LIVE

Авто для прикордонників. Фото: Новини.LIVE

Авто для прикордонників. Фото: Новини.LIVE

Авто для прикордонників. Фото: Новини.LIVE 1 / 7

Транспорт працює на всіх ділянках фронту. У фонді зазначають, що співпраця з оборонцями триватиме і надалі.