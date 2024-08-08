Військова допомога — MK Foundation передав 100 бусів прикордонникам

MK Foundation передав 100 бусів прикордонникам
8 серпня 2024 15:23
Передача авто прикордонникам. Фото: Новини.LIVE
Благодійний фонд MK Foundation передав прикордонникам чергову партію допомоги. За власні кошти фонду було придбано 100 високопрохідних бусів.
Буси для прикордонників
З початку повномасштабного вторгнення команда MK Foundation передала військовим вже понад 300 автівок. Всі — не за донати, а власним коштом.
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Транспорт працює на всіх ділянках фронту. У фонді зазначають, що співпраця з оборонцями триватиме і надалі.
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