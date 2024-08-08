Военная помощь — MK Foundation передал 100 бусов пограничникам

MK Foundation передал 100 бусов пограничникам
8 августа 2024 15:23
Передача авто пограничникам. Фото: Новини.LIVE
Благотворительный фонд MK Foundation передал пограничникам очередную партию помощи. На собственные средства фонда было приобретено 100 высокопроходных бусов.
Бусы для пограничников
С начала полномасштабного вторжения команда MK Foundation передала военным уже более 300 автомобилей. Все — не за донаты, а за свой счет.
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Автомобили для пограничников. Фото: Новини.LIVE
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Автомобили для пограничников. Фото: Новини.LIVE
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Автомобили для пограничников. Фото: Новини.LIVE
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Автомобили для пограничников. Фото: Новини.LIVE
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Транспорт работает на всех участках фронта. В фонде отмечают, что сотрудничество с защитниками будет продолжаться.
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