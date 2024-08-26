Вступна кампанія 2024 — МОН подовжило терміни подачі документів на магістратуру

Приймальна комісій. Фото: КНУ

Міністерство освіти і науки України продовжило строки подачі документів для магістрантів, які претендують на бюджетне місце. Відповідне розпорядження було направлено керівникам закладів вищої освіти.

Про це повідомив заступника міністра освіти Михайла Винницького у Facebook у понеділок, 26 серпня.

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Подовження вступної кампанії

Згідно з оновленими правилами, абітурієнти, які бажають вступити на бюджет, можуть подати документи до 18:00 27 серпня. Це рішення було ухвалене через сьогоднішній масований ракетний обстріл України, що спричинив тривалу повітряну тривогу у багатьох областях.

У своєму офіційному повідомленні міністерство зазначило, що протягом дня отримало багато звернень від вступників, які не встигали подати документи у визначений термін. Раніше останній день подачі документів був встановлений на 18:00 26 серпня.

Окрім того, було перенесено дату зарахування вступників на місця державного або регіонального замовлення — тепер вона встановлена на 28 серпня замість попередньої 27 серпня.