Вступительная кампания 2024 - МОН продлила сроки подачи документов на магистратуру

Приемная комиссий. Фото: КНУ

Министерство образования и науки Украины продлило сроки подачи документов для магистрантов, претендующих на бюджетное место. Соответствующее распоряжение было направлено руководителям высшего образования.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий в Facebook в понедельник, 26 августа.

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Согласно обновленным правилам, абитуриенты, желающие поступить в бюджет, могут подать документы до 18:00 27 августа. Это решение было принято из-за сегодняшнего массированного ракетного обстрела Украины, вызвавшего длительную воздушную тревогу во многих областях.

В своем официальном сообщении министерство отметило, что в течение дня получило много обращений от поступающих, не успевавших подать документы в установленный срок. Ранее последний день подачи документов был установлен на 18.00 26 августа.

Кроме того, была перенесена дата зачисления абитуриентов на места государственного или регионального заказа — теперь она установлена на 28 августа вместо предыдущей 27 августа.