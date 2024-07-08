Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Monobank оголосив масштабний грошовий збір для "Охматдиту" — скільки задонатили українці arrow

Monobank оголосив масштабний грошовий збір для "Охматдиту" — скільки задонатили українці

8 липня 2024 23:07
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Збір на відновлення «Охматдиту» від United24 та monobank — скільки вдалося зібрати
Наслідки влучання в лікарню "Охматдит" Фото: МОЗ України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

United24 разом із monobank відкрили збір на 100 мільйонів гривень для "Охматдит". Вказану суму вдалося зібрати менше ніж за три години, але збір продовжується — нова ціль 200 мільйонів гривень.

Про це повідомили у United24.

Читайте також:

Збір на допомогу для "Охматдит" від United24

Вранці 8 липня під час ракетної атаки росіян руйнувань зазнала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Наразі відомо про двох загиблих та понад п'ятдесят постраждалих. 

United24 разом із monobank відрили збір, зазначивши, що головне завдання — допомогти "Охматдиту" відновитися, щоб знову рятувати дітей. Початкова ціль становила 100 мільйонів гривень, яку зібрали менше ніж за три години. Тож ініціатива UNITED24 продовжує збір для лікарні та постраждалих внаслідок ворожого удару — нова ціль 200 мільйонів гривень.

"100 мільйонів гривень зібрано! Менше ніж за три години! Збір продовжується, ми дякуємо кожному, хто долучається", — йдеться в повідомленні

Співзасновник monobank Олег Гороховський зазначив, що до збору долучилися вже понад 150 тисяч українців.

Monobank оголосив масштабний грошовий збір для "Охматдиту" — скільки задонатили українці - фото 1
Допис Гороховського. Фото: скриншот

Також не пройшли повз масштабні українські компанії та мережі — супермаркети, банки, служби таксі, IT-компанії, магазини електроніки та побутових речей,  онлайн-платформи, телеграм-пабліки тощо.

Важливо, що збір не було закрито — його нова ціль становить 200 мільйонів гривень. Станом на 22:50 вдалося накопичити майже 133 мільйони.

Monobank оголосив масштабний грошовий збір для "Охматдиту" — скільки задонатили українці - фото 2

Ми писали, що внаслідок удару по "Охматдиту" значних пошкоджень зазнали корпуси лікарні, включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

У СБУ встановили, чим росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип зброї: росіяни били по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101.

Загалом наразі повідомляється про 27 жертв, зокрема троє дітей, та 82 постраждалих внаслідок атаки на Київ 8 липня.

війна Олег Гороховський Монобанк війна в Україні Охматдит UNITED24 грошова допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців