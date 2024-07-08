Збір на відновлення «Охматдиту» від United24 та monobank — скільки вдалося зібрати

Наслідки влучання в лікарню "Охматдит" Фото: МОЗ України

United24 разом із monobank відкрили збір на 100 мільйонів гривень для "Охматдит". Вказану суму вдалося зібрати менше ніж за три години, але збір продовжується — нова ціль 200 мільйонів гривень.

Про це повідомили у United24.

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Збір на допомогу для "Охматдит" від United24

Вранці 8 липня під час ракетної атаки росіян руйнувань зазнала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Наразі відомо про двох загиблих та понад п'ятдесят постраждалих.

United24 разом із monobank відрили збір, зазначивши, що головне завдання — допомогти "Охматдиту" відновитися, щоб знову рятувати дітей. Початкова ціль становила 100 мільйонів гривень, яку зібрали менше ніж за три години. Тож ініціатива UNITED24 продовжує збір для лікарні та постраждалих внаслідок ворожого удару — нова ціль 200 мільйонів гривень.

"100 мільйонів гривень зібрано! Менше ніж за три години! Збір продовжується, ми дякуємо кожному, хто долучається", — йдеться в повідомленні

Співзасновник monobank Олег Гороховський зазначив, що до збору долучилися вже понад 150 тисяч українців.

Допис Гороховського. Фото: скриншот

Також не пройшли повз масштабні українські компанії та мережі — супермаркети, банки, служби таксі, IT-компанії, магазини електроніки та побутових речей, онлайн-платформи, телеграм-пабліки тощо.

Важливо, що збір не було закрито — його нова ціль становить 200 мільйонів гривень. Станом на 22:50 вдалося накопичити майже 133 мільйони.

Ми писали, що внаслідок удару по "Охматдиту" значних пошкоджень зазнали корпуси лікарні, включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

У СБУ встановили, чим росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип зброї: росіяни били по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101.

Загалом наразі повідомляється про 27 жертв, зокрема троє дітей, та 82 постраждалих внаслідок атаки на Київ 8 липня.