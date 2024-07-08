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Monobank объявил масштабный денежный сбор для "Охматдета" — сколько задонатили украинцы

8 июля 2024 23:07
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Сбор на восстановление «Охматдета» от United24 и monobank — сколько удалось собрать
Последствия попадания в больницу "Охматдет" Фото: Минздрав Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

United24 вместе с monobank открыли сбор на 100 миллионов гривен для "Охматдет" . Указанную сумму удалось собрать менее чем за три часа, но сбор продолжается — новая цель 200 миллионов гривен.

Об этом сообщили в United24.

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Утром 8 июля во время ракетной атаки россиян разрушения получила детская больница "Охматдет" в Киеве. Пока известно о двух погибших и более пятидесяти пострадавших.

United24 вместе с monobank отрыли сбор, отметив, что главная задача — помочь "Охматдету" восстановиться, чтобы снова спасать детей. Начальная цель составляла 100 миллионов гривен, которую собрали менее чем за три часа. Итак, инициатива UNITED24 продолжает сбор для больницы и пострадавших в результате вражеского удара — новая цель 200 миллионов гривен.

"100 миллионов гривен собрано! Меньше чем через три часа! Сбор продолжается, мы благодарим каждого, кто присоединяется", — говорится в сообщении

Соучредитель monobank Олег Гороховский отметил, что к сбору присоединились уже более 150 тысяч украинцев.

Monobank объявил масштабный денежный сбор для "Охматдета" — сколько задонатили украинцы - фото 1
Сообщение Гороховского. Фото: скриншот

Также не прошли мимо масштабных украинских компаний и сетей — супермаркетов, банков, служб такси, IT-компаний, магазинов электроники и бытовых вещей, онлайн-платформ, телеграмм-пабликов и т.д.

Важно, что сбор не был закрыт – его новая цель составляет 200 миллионов гривен. По состоянию на 22:50 удалось накопить около 133 миллионов.

Monobank объявил масштабный денежный сбор для "Охматдета" — сколько задонатили украинцы - фото 2

Мы писали, что в результате удара по "Охматдету" значительные повреждения получили корпуса больницы , включая вновь построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.

В СБУ установили, чем россияне ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве. На месте найдены соответствующие доказательства и определен тип оружия: россияне били по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101 .

Всего сообщается о 27 жертвах, в том числе трое детей, и 82 пострадавших в результате атаки на Киев 8 июля.

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