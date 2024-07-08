Чим вдарили росіяни по Охматдиту — в СБУ розповіли подробиці

Пошкоджена будівля лікарні "Охматдит". Фото: Новини.LIVE

Служба безпеки України кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип ракети, якою РФ вдарила по медзакладу.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Telegram у понеділок, 8 липня.

Читайте також:

Якою ракетою росіяни вдарили по лікарні "Охматдит"

У спецслужбі розповідають, що росіяни вдарили по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101.

"СБУ кваліфікувала удар рф по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження", — йдеться у повідомленні.

Уламки російської ракети. Фото: СБУ

Зазначається, що на місці удару знайшли уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину керма цієї ж ракети.

Частина російської ракети, яка атакувала "Охматдит". Фото: СБУ

Голова Служби безпеки Василь Малюк наголосив, що на росіян чекає відплата.

"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", — сказав він.

Докази того, що російська ракета влучила в "Охматдит". Фото: СБУ

Нагадаємо, вранці 8 липня російські загарбники ракетою влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, триває розбір завалів.

Після атаки росіян на дитячу лікарню "Охматдит" багато небайдужих вирішили запропонувати свою допомогу. У медзакладі надали реквізити та контакти.