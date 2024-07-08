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У СБУ розповіли, якою ракетою росіяни вдарили по лікарні "Охматдит"

8 липня 2024 17:27
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Чим вдарили росіяни по Охматдиту — в СБУ розповіли подробиці
Пошкоджена будівля лікарні "Охматдит". Фото: Новини.LIVE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Служба безпеки України кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип ракети, якою РФ вдарила по медзакладу.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Telegram у понеділок, 8 липня.

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Якою ракетою росіяни вдарили по лікарні "Охматдит"

У спецслужбі розповідають, що росіяни вдарили по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101.

"СБУ кваліфікувала удар рф по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження", — йдеться у повідомленні.

СБУ
Уламки російської ракети. Фото: СБУ

Зазначається, що на місці удару знайшли уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину керма цієї ж ракети. 

СБУ
Частина російської ракети, яка атакувала "Охматдит". Фото: СБУ

Голова Служби безпеки Василь Малюк наголосив, що на росіян чекає відплата.

"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", — сказав він.

СБУ
Докази того, що російська ракета влучила в "Охматдит". Фото: СБУ

Нагадаємо, вранці 8 липня російські загарбники ракетою влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, триває розбір завалів.

Після атаки росіян на дитячу лікарню "Охматдит" багато небайдужих вирішили запропонувати свою допомогу. У медзакладі надали реквізити та контакти.

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