Не понимаю хохляцкого языка — в международном автобусе подрались женщины

Автовокзал. Иллюстративное фото: EPA

В Варшаве в автобусе международного сообщения произошел конфликт между двумя украинками. Женщины подрались из-за языкового вопроса.

Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает Телеграм-канал "Твой Владимир".

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Детали инцидента

Конфликт возник в Варшаве в автобусе международного сообщения, который следовал по маршруту Колобжек — Запорожье — Краматорск. Участницами инцидента стали 19-летняя жительница города Владимир Волынской области и 51-летняя харьковчанка.

Все началось после того, как девушка на украинском языке попросила немного приподнять спинку сиденья.

Однако, вместо соответствующей просьбе реакции, старшая женщина сначала не реагировала, а потом вроде бы начала громко выражать недовольство, в частности относительно "хохляцкого языка", и заявила, что "не будет реагировать на этот вонючий язык". После этого словесный конфликт перерос в драку.

Одна из участниц конфликта — 51-летняя харьковчанка. Фото: скриншот

В объяснениях полицейским харьковчанка заявила, что девушка тянула ее за волосы. Волынянка в свою очередь написала заявление в полицию и сняла побои.

Из опубликованного видео становится ясно, что отец жительницы Владимира военный и несколько лет находится именно на харьковском направлении.