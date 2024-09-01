Не понимаю хохляцкого языка — в международном автобусе подрались женщины

Языковой конфликт в автобусе — в Варшаве подрались две украинки
В Варшаве в автобусе международного сообщения произошел конфликт между двумя украинками. Женщины подрались из-за языкового вопроса.
Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает Телеграм-канал "Твой Владимир".
Детали инцидента
Конфликт возник в Варшаве в автобусе международного сообщения, который следовал по маршруту Колобжек — Запорожье — Краматорск. Участницами инцидента стали 19-летняя жительница города Владимир Волынской области и 51-летняя харьковчанка.
Все началось после того, как девушка на украинском языке попросила немного приподнять спинку сиденья.
Однако, вместо соответствующей просьбе реакции, старшая женщина сначала не реагировала, а потом вроде бы начала громко выражать недовольство, в частности относительно "хохляцкого языка", и заявила, что "не будет реагировать на этот вонючий язык". После этого словесный конфликт перерос в драку.
В объяснениях полицейским харьковчанка заявила, что девушка тянула ее за волосы. Волынянка в свою очередь написала заявление в полицию и сняла побои.
Из опубликованного видео становится ясно, что отец жительницы Владимира военный и несколько лет находится именно на харьковском направлении.
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