Можлива відставка Залужного, план війни та мобілізація молоді — ефір Новини.LIVE
Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — політолог Кость Бондаренко. Тема обговорення — можливість відставки Валерія Залужного, як виглядає план війни на 2024 рік та чи буде повальна мобілізація школярів та студентів.
Подивитися ефір можна о 19:35 на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір Новини.LIVE з Костем Бондаренком
Теми для обговорень з ведучою каналу Ланою Шевчук — можливий конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним, резонансне інтерв'ю Давида Арахамії, роль Андрія Єрмака в українській політиці, заклик нардепа Сергія Лещенка мобілізувати молодь та військовий план на 2024 рік.
Нагадаємо, що раніше в Офісі президента озвучили перспективи проведення переговорів із Росією.
Водночас у ЗСУ різко розкритикували скандальні заяви Мар'яни Безуглої та Давида Арахамії про ЗСУ.
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