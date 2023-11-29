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Можлива відставка Залужного, план війни та мобілізація молоді — ефір Новини.LIVE

29 листопада 2023 19:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Можлива відставка Залужного, план війни та мобілізація молоді — ефір Новини.LIVE
Що буде із Залужним? Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — політолог Кость Бондаренко. Тема обговорення — можливість відставки Валерія Залужного, як виглядає план війни на 2024 рік та чи буде повальна мобілізація школярів та студентів.

Подивитися ефір можна о 19:35 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE з Костем Бондаренком

Теми для обговорень з ведучою каналу Ланою Шевчук — можливий конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним, резонансне інтерв'ю Давида Арахамії, роль Андрія Єрмака в українській політиці, заклик нардепа Сергія Лещенка мобілізувати молодь та військовий план на 2024 рік.

Нагадаємо, що раніше в Офісі президента озвучили перспективи проведення переговорів із Росією. 

Водночас у ЗСУ різко розкритикували скандальні заяви Мар'яни Безуглої та Давида Арахамії про ЗСУ. 

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