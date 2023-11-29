Возможна отставка Залужного, план войны и мобилизация молодежи — эфир Новини.LIVE

Что будет с Залужным? Коллаж Новини.LIVE

Гость вечернего эфира Новини.LIVE - политолог Кость Бондаренко. Тема обсуждения — возможность отставки Валерия Залужного, как выглядит план войны на 2024 год и будет ли тотальная мобилизация школьников и студентов.

Посмотреть эфир можно в 19:35 на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Темы для обсуждений с ведущей канала Ланой Шевчук — возможный конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, резонансное интервью Давида Арахамии, роль Андрея Ермака в украинской политике, призыв нардепа Сергея Лещенко мобилизовать молодежь и военный план на 2024 год.

Напомним, что ранее в Офисе президента были озвучены перспективы проведения переговоров с Россией.

В то же время в ВСУ резко раскритиковали скандальные заявления Марьяны Безуглой и Давида Арахамии про ВСУ.