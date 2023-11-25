МВС передало музею Голодомору архівні справи щодо геноциду українців

Архівні справи щодо геноциду українців. Фото: МВС України

До Дня пам'яті жертв Голодомору МВС України передало до Національного музею Голодомору-геноциду понад тисячу архівних справ, що належать до періоду голоду 1932-33 років на території України. Ці справи здебільшого пов'язані з канібалізмом, охоплюють період березня-червня 1933 року, що збігається з найвищим рівнем смертності.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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Архівні справи про геноцид українців

У повідомленні йдеться, що документи відображають, як дії комуністичного режиму призвели до штучного голоду, що спричинив розпач і перехід українців за межі людської моралі.

Також повідомляється, що ці архівні справи є ключовим ресурсом для істориків, які вивчають вплив голоду на українське суспільство та психологічний стан людей. Вони дозволяють поглибити розуміння мотивів канібалізму, викликаних крайньою безвихіддю.

Державний секретар МВС України Інна Ящук наголошує на важливості вивчення цих справ у контексті медицини, психології, соціології, економічної географії та інших наук, щоб краще зрозуміти вплив голоду на людську свідомість та психіку.

"Можемо стверджувати, що голод впливав на психіку людини та її свідомість. Тому вчені мають вивчити ці архівні справи з погляду медицини, психології, соціології, економічної географії та інших наук", — зазначила вона.

У МВС також уточнили, що в документах приділяється особлива увага громадянству та національності обвинувачених, більшість із яких виявились українцями.

Архівні справи щодо геноциду українців. Фото: МВС України

Архівні справи щодо геноциду українців. Фото: МВС України

Архівні справи щодо геноциду українців. Фото: МВС України

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо дій Росії, особливо напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору. Він вважає, що якби Володимир Путін міг влаштувати в Україні ще один Голодомор, він би це зробив.