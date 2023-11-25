МВД передало музею Голодомора архивные дела по геноциду украинцев

Архивные дела о геноциде украинцев. Фото: МВД Украины

Ко Дню памяти жертв Голодомора МВД Украины передало в Национальный музей Голодомора-геноцида свыше тысячи архивных дел, относящихся к периоду голода 1932-33 годов на территории Украины. Эти дела, в большинстве своем связанные с каннибализмом, охватывают период марта-июня 1933 года, который совпадает с самым высоким уровнем смертности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Архивные дела о геноциде украинцев

В сообщении говорится, что документы отражают, как действия коммунистического режима привели к искусственному голоду, вызвавшему отчаяние и переход украинцев за границы человеческой морали.

Также сообщается, что данные архивные дела представляют собой ключевой ресурс для историков, изучающих влияние голода на украинское общество и психологическое состояние людей. Они позволяют углубить понимание мотивов каннибализма, вызванных крайней безысходностью.

Государственный секретарь МВД Украины Инна Ящук подчеркивает важность изучения этих дел в контексте медицины, психологии, социологии, экономической географии и других наук, чтобы лучше понять воздействие голода на человеческое сознание и психику.

"Можем утверждать, что голод влиял на психику человека и его сознание. Поэтому ученые должны изучить эти архивные дела с точки зрения медицины, психологии, социологии, экономической географии и других наук", — указала она.

В МВД также уточнили, что в документах уделяется особое внимание гражданству и национальности обвиняемых, большинство из которых оказались украинцами.

Архивные дела о геноциде украинцев. Фото: МВД Украины

Архивные дела о геноциде украинцев. Фото: МВД Украины

Архивные дела о геноциде украинцев. Фото: МВД Украины

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность по поводу действий России, особенно в преддверии Дня памяти жертв Голодомора. Он считает, что если бы Владимир Путин мог устроить в Украине еще один Голодомор, он бы это сделал.