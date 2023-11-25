Если бы Путин мог устроить в Украине еще один Голодомор, он бы это сделал, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность по поводу действий России, особенно в преддверии Дня памяти жертв Голодомора. Он считает, что если бы Владимир Путин мог устроить в Украине еще один Голодомор, он бы это сделал.

Об этом Зеленский сообщил на открытии международного саммита инициативы Grain from Ukraine.

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Зеленский указал на факт, что Россия нанесла удар по Украине, используя более 70 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" именно в эту ночь.

По его мнению, это действие демонстрирует, что президент России Путин идет по стопам наиболее жестоких диктаторов XX века и, если бы мог, устроил бы в Украине новый Голодомор.

"Путин гордится, что следует крупнейшим убийцам ХХ века. Если бы он мог устроить Украине еще один Голодомор, он бы это сделал", — сказал Зеленский.

Саммит инициативы Grain from Ukraine. Фото: Офис Президента

Также Президент Украины подчеркнул, что Россия продолжает пытаться использовать продовольственный кризис как оружие. Он напомнил о том, как российский флот с первых дней войны заблокировал украинские порты, что имело критическое значение для мирового продовольствия.

Саммит инициативы Grain from Ukraine. Фото: Офис Президента

Он подчеркнул, что украинцы, пережившие Голодомор, особенно чувствительны к угрозам голода.

В заключение Зеленский подчеркнул, что украинцы, пережившие Голодомор, особенно чувствительны к угрозам голода.

"Никогда больше голод не должен стать оружием против свободы людей. И каждый, кто пытается именно так использовать голод, каждый, чей террор служит хаосу на продовольственном рынке, должен отвечать за это перед всем миром", — добавил он.

Саммит инициативы Grain from Ukraine. Фото: Офис Президента

Напомним, что каждый год в Украине чтят память жертв Голодомора. В четвертую субботу ноября украинцы зажигают свечи за умерших от голода в страшные годы 1932-1933, поэтому и вы не забудьте вечером вспомнить о тех, кого жестоко убила советская власть.