МЗС України відреагувало на інформації про можливі поставки іранських далекобійних ракет до Росії

Іранські ракети. Фото: Reuters

У понеділок, 9 вересня, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара. Це пов'язано з повідомленнями про можливе постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

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"До Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, якому висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації", — йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС, дипломату було вручено офіційний коментар МЗС України від 7 вересня і "у жорсткій формі висловлено попередження". Українська сторона підкреслила, що підтвердження інформації про постачання Іраном балістичних ракет державі-агресору може призвести до серйозних і незворотних наслідків для двосторонніх відносин між Україною та Іраном.

Заява МЗС. Фото: МЗС