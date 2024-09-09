МЗС України відреагувало на інформації про можливі поставки іранських далекобійних ракет до Росії

МЗС України викликало повіреного Ірану через можливі поставки Росії далекобійних ракет
У понеділок, 9 вересня, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара. Це пов'язано з повідомленнями про можливе постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
Реакція МЗС на можливі поставки іранських ракет до Росії
"До Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, якому висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації", — йдеться в повідомленні.
За інформацією МЗС, дипломату було вручено офіційний коментар МЗС України від 7 вересня і "у жорсткій формі висловлено попередження". Українська сторона підкреслила, що підтвердження інформації про постачання Іраном балістичних ракет державі-агресору може призвести до серйозних і незворотних наслідків для двосторонніх відносин між Україною та Іраном.
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