На Сумщині розпочалася обов'язкова евакуація з міст Глухів, Свеси та Есмань

Евакуація населення. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Сумщині розширили перелік населених пунктів, населення яких підлягає обов'язковій евакуації. Людей закликають виїжджати з міст Глухів, Свеси та Есмань Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram у понеділок, 9 вересня.

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Під час засідання координаційного штабу Шосткинського району обговорювалися першочергові евакуаційні заходи в районі. На території прикордоння Сумщини діють евакуаційні бригади "Білі Янголи".

"Білі Янголи" працюють на трьох броньованих автомобілях. Це "капсули", які убезпечать при потраплянні уламків та навіть при прямому влучанні", — розповів заст. голови Сумської ОВА Сергій Кропивченко.

Загалом із прикордонних населених пунктів Сумської області було евакуйовано 242 цивільних, з них — 50 дітей.

Нагадаємо, вдень 9 вересня окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Сумського району. Є постраждалі.