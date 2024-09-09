МИД Украины отреагировало на информацию о возможных поставках иранских дальнобойных ракет в Россию

Иранские ракеты. Фото: Reuters

В понедельник, 9 сентября, Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахрияра Амузегара. Это связано с сообщениями о возможном снабжении Ираном баллистических ракет в Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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"В Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахрияр Амузегар, которому выражена глубокая обеспокоенность украинской стороны в связи с сообщениями о возможном снабжении Ираном баллистических ракет Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По информации МИД, дипломату был вручен официальный комментарий МИД Украины от 7 сентября и "в жесткой форме высказано предупреждение". Украинская сторона подчеркнула, что подтверждение информации о поставках Ираном баллистических ракет государству-агрессору может привести к серьезным и необратимым последствиям для двусторонних отношений между Украиной и Ираном.

Заява МИД. Фото: МИД