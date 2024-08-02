МЗС оновили рекомендації для громадян, які перебувають в Ізраїлі та Лівії

Представниця МЗС Вікторія Ші. Фото: МЗС України

Міністерства закордонних справ України оновило рекомендації для громадян у зв’язку з загостренням ситуації на Близькому Сході. У відомстві закликали українців утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану.

Про це повідомила віртуальна представниця МЗС Вікторія Ші у п'ятницю, 2 серпня.

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МЗС радить громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю до того моменту, поки ситуація не стабілізується. Для тих, хто вже перебуває на території цієї країни, важливо дотримуватися нових рекомендацій. Окремо підкреслюється необхідність уникати візитів у зони, що межують з Ліваном, Сирією, Сектором Гази, а також Західним берегом річки Йордан.

Через загострення безпекової обстановки в Лівані, МЗС також наполегливо рекомендує українцям утриматися від поїздок до цієї країни до стабілізації ситуації. Громадянам, які вже перебувають в Лівані, рекомендується залишити територію держави.

Тим, хто вирішив залишитися, слід уважно ознайомитися з новими рекомендаціями. Особливо важливо уникати поїздок до прикордонних територій із Сирією, ізраїльським кордоном на південь від річки Літані, таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві біля Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Мієх Мієх поблизу Сайди, Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє.