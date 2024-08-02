МИД обновили рекомендации для граждан, находящихся в Израиле и Ливии

Представитель МИД Виктория Ши. Фото: МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины обновило рекомендации для граждан в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. В ведомстве призвали украинцев воздержаться от поездок в Израиль и Ливан.

Об этом сообщила виртуальная представительница МИД Виктория Ши в пятницу, 2 августа.

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МИД советует гражданам Украины воздержаться от поездок в Израиль до того момента, пока ситуация не стабилизируется. Для тех, кто уже находится на территории этой страны, важно придерживаться новых рекомендаций. Отдельно подчеркивается необходимость избегать визитов в зоны, которые граничат с Ливаном, Сирией, Сектором Газы, а также Западным берегом реки Иордан.

В связи с обострением обстановки безопасности в Ливане МИД также настоятельно рекомендует украинцам воздержаться от поездок в эту страну до стабилизации ситуации. Гражданам, уже находящимся в Ливане, рекомендуется покинуть территорию государства.

Тем, кто решил остаться, следует внимательно ознакомиться с новыми рекомендациями. Особенно важно избегать поездок на приграничные территории с Сирией, израильской границей к югу от реки Литани, лагерей беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави близ Триполи, Айн Аль-Хильвех и Миех Миех близ Сайды, Долины Бекаа и Дайе.