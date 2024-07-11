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На Буковині агент ФСБ прикидався кур'єром, щоб координувати обстріли шляхів та медзакладів

11 липня 2024 18:14
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Буковині затримали агента ФСБ, який координував обстріли залізниці та медзакладів
Затриманий агент ФСБ та співробітник СБУ. Фото: СБУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Буковині Служба безпеки Україна затримала агента російської Федеральної служби безпеки. Він вдавав з себе кур'єра, щоб координувати обстріли залізниці та медзакладів у Чернівецькій області.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram у четвер, 11 липня.

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Серед основних цілей противника були вузлові станції та залізничні маршрути, якими Сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт.

Також окупантів цікавили геолокації медичних установ, де здійснювалося лікування та реабілітація українських воїнів.

"Діючи "під прикриттям" кур’єра популярного сервісу доставки, агент на власному скутері об’їжджав місцевість, де фіксував потрібні йому об’єкти. Отримані відомості він мав направити своєму російському куратору через особистий чат у месенджері", — йдеться у повідомленні.

Листування зрадника з Чернівецької області з ФСБ
Листування зрадника з ФСБ. Фото: СБУ

СБУ зірвала плани ворога та затримала фігуранта, коли він готував агентурний "звіт" до ФСБ. За даними слідства, поплічником агресора є місцевий житель, ідейний прихильник РФ. У поле зору загарбників він потрапив через свого знайомого з Росії.

Зрадник неодноразово поширював прокремлівські погляди в російських відеочатах. Під час ефірів фігурант виступав на підтримку війни та виправдовував воєнні злочини окупантів.

Затриманий зловмисник, який координував російські обстріли
Затриманий зловмисник. Фото: СБУ

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено два мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинної діяльності.

Слідчі СБУ оголосили йому підозру. Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ заарештувала ще двох колаборанток, які співпрацювали з Росією на початку повномасштабної війни. Одна з них селила окупантів в покинутих будинках місцевих, які виїхали, інша — передавала ворогам персональні дані українців.

Також в Одесі викрито трьох жінок, які коригували вогонь по військових та медичних об’єктах міста. Спільниці діяли під кураторством співробітника ФСБ Росії та наразі можуть сісти за ґрати до кінця життя. 

СБУ війна Україна обстріли ФСБ Чернівецька область окупанти підозра

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