На Буковине задержали агента ФСБ, который координировал обстрелы железной дороги и медучреждений

Задержанный агент ФСБ и сотрудник СБУ. Фото: СБУ

На Буковине Служба безопасности Украина задержала агента российской Федеральной службы безопасности. Он изображал из себя курьера, чтобы координировать обстрелы железной дороги и медучреждений в Черновицкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 11 июля.

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Среди основных целей противника были узловые станции и железнодорожные маршруты, по которым Силы обороны переправляют тяжелое вооружение и боеприпасы на фронт.

Также оккупантов интересовали геолокации медицинских учреждений, где осуществлялось лечение и реабилитация украинских воинов.

"Действуя "под прикрытием" курьера популярного сервиса доставки, агент на собственном скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты. Полученные сведения он должен был направить своему российскому куратору через личный чат в мессенджере", — говорится в сообщении

Переписка предателя из ФСБ. Фото: СБУ

СБУ сорвала планы врага и задержала фигуранта, когда он готовил агентурный "отчет" для ФСБ. По данным следствия, приспешником агрессора является местный житель, идейный сторонник РФ. В поле зрения захватчиков он попал из-за своего знакомого из России.

Предатель неоднократно распространял прокремлевские взгляды в российских видеочатах. Во время эфиров фигурант выступал в поддержку войны и оправдывал военные преступления оккупантов.

Задержанный агент ФСБ и сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Во время обысков в квартире задержанного изъяты два мобильных телефона и компьютер с поличным.

Следователи СБУ объявили ему подозрение. В настоящее время предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ арестовала еще двух коллаборанток, сотрудничавших с Россией в начале полномасштабной войны. Одна из них селила оккупантов в покинутых домах выехавших местных, другая — передавала врагам персональные данные украинцев.

Также в Одессе разоблачены три женщины, которые корректировали огонь по военным и медицинским объектам города. Они действовали под кураторством сотрудника ФСБ России и могут сесть за решетку до конца жизни.