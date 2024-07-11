Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow На Буковине агент ФСБ прикидывался курьером, чтобы координировать обстрелы путей и медучреждений arrow

На Буковине агент ФСБ прикидывался курьером, чтобы координировать обстрелы путей и медучреждений

11 июля 2024 18:14
Виктория Козырь - редактор
На Буковине задержали агента ФСБ, который координировал обстрелы железной дороги и медучреждений
Задержанный агент ФСБ и сотрудник СБУ. Фото: СБУ
Виктория Козырь - редактор

На Буковине Служба безопасности Украина задержала агента российской Федеральной службы безопасности. Он изображал из себя курьера, чтобы координировать обстрелы железной дороги и медучреждений в Черновицкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 11 июля.

Читайте также:

Задержание агента ФСБ на Буковине

Среди основных целей противника были узловые станции и железнодорожные маршруты, по которым Силы обороны переправляют тяжелое вооружение и боеприпасы на фронт.

Также оккупантов интересовали геолокации медицинских учреждений, где осуществлялось лечение и реабилитация украинских воинов.

"Действуя "под прикрытием" курьера популярного сервиса доставки, агент на собственном скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты. Полученные сведения он должен был направить своему российскому куратору через личный чат в мессенджере", — говорится в сообщении

Переписка предателя из Черновицкой области из ФСБ
Переписка предателя из ФСБ. Фото: СБУ

СБУ сорвала планы врага и задержала фигуранта, когда он готовил агентурный "отчет" для ФСБ. По данным следствия, приспешником агрессора является местный житель, идейный сторонник РФ. В поле зрения захватчиков он попал из-за своего знакомого из России.

Предатель неоднократно распространял прокремлевские взгляды в российских видеочатах. Во время эфиров фигурант выступал в поддержку войны и оправдывал военные преступления оккупантов.

Задержан злоумышленник, координировавший российские обстрелы
Задержанный агент ФСБ и сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Во время обысков в квартире задержанного изъяты два мобильных телефона и компьютер с поличным.

Следователи СБУ объявили ему подозрение. В настоящее время предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

null
Пост СБУ. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ арестовала еще двух коллаборанток, сотрудничавших с Россией в начале полномасштабной войны. Одна из них селила оккупантов в покинутых домах выехавших местных, другая — передавала врагам персональные данные украинцев.

Также в Одессе разоблачены три женщины, которые корректировали огонь по военным и медицинским объектам города. Они действовали под кураторством сотрудника ФСБ России и могут сесть за решетку до конца жизни.

СБУ война Украина обстрелы ФСБ Черновицкая область оккупанты подозрение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно