На Буковині спіймали 10 ухилянтів, що намагалися втекти до Румунії
На Буковині 10 чоловіків намагалися перетнути державний кордон з Румунією. Прикордонникам вдалося затримати порушників під час того, як вони вже лізли через паркан.
Про це повідомляє ДПСУ.
Намагалися втекти до Румунії
Так, учора на Буковині прикордонники зафіксували рух кількох осіб у бік державного кордону з Румунією.
"Група реагування застала порушників, коли ті вже намагалися подолати загороджувальний паркан", — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ розповіли, що аби зупинити ухилянтів, правоохоронцям довелося зробити кілька попереджувальних пострілів.
В результаті було затримано 10 чоловіків — на них складено матеріали про адмінправопорушення.
Нагадаємо, що поблизу кордону з Румунією на гарячому затримали організатора схеми для ухилянтів разом з "клієнтом". Така послуга коштувала 6,5 тис. євро.
Також ми писали, що в Одеській області двоє чоловіків спробували незаконно потрапити на тимчасово окуповану територію Молдови, так званого ПМР. Та їхнім намірам перешкодили прикордонники, які виявили порушників за допомогою дронів.
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