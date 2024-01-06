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На Буковині спіймали 10 ухилянтів, що намагалися втекти до Румунії

6 січня 2024 16:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Буковині спіймали 10 ухилянтів, що намагалися втекти до Румунії
Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Буковині 10 чоловіків намагалися перетнути державний кордон з Румунією. Прикордонникам вдалося затримати порушників під час того, як вони вже лізли через паркан.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Так, учора на Буковині прикордонники зафіксували рух кількох осіб у бік державного кордону з Румунією.

"Група реагування застала порушників, коли ті вже намагалися подолати загороджувальний паркан", — йдеться у повідомленні.

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Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

У ДПСУ розповіли, що аби зупинити ухилянтів, правоохоронцям довелося зробити кілька попереджувальних пострілів.

В результаті було затримано 10 чоловіків — на них складено матеріали про адмінправопорушення.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що поблизу кордону з Румунією на гарячому затримали організатора схеми для ухилянтів разом з "клієнтом". Така послуга коштувала 6,5 тис. євро.

Також ми писали, що в Одеській області двоє чоловіків спробували незаконно потрапити на тимчасово окуповану територію Молдови, так званого ПМР. Та їхнім намірам перешкодили прикордонники, які виявили порушників за допомогою дронів.

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