На Буковине поймали 10 уклонистов, которые пытались сбежать в Румынию

Задержанные мужчины. Фото: ГНСУ

На Буковине 10 мужчин пытались пересечь государственную границу с Румынией. Пограничникам удалось задержать нарушителей, когда они уже лезли через забор.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Вчера на Буковине пограничники зафиксировали движение нескольких человек в сторону государственной границы с Румынией.

"Группа реагирования застала нарушителей, когда те уже пытались преодолеть заградительный забор", — говорится в сообщении.

Задержанные мужчины. Фото: ГНСУ

В ГНСУ рассказали, что, чтобы остановить уклонистов, правоохранителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов.

В результате были задержаны 10 мужчин — на них составлены материалы об админправонарушениях.

Скриншот поста ГНСУ

Напомним, что вблизи границы с Румынией с поличным задержали организатора схемы для уклонистов вместе с "клиентом". Такая услуга обошлась в 6,5 тыс. евро.

Также мы писали, что в Одесской области два мужчины попытались незаконно попасть на временно оккупированную территорию Молдовы, так называемого ПМР. И их намерениям помешали пограничники, которые обнаружили нарушителей с помощью дронов.