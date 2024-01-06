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На Буковине поймали 10 уклонистов, которые пытались сбежать в Румынию

6 января 2024 16:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Буковине поймали 10 уклонистов, которые пытались сбежать в Румынию
Задержанные мужчины. Фото: ГНСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Буковине 10 мужчин пытались пересечь государственную границу с Румынией. Пограничникам удалось задержать нарушителей, когда они уже лезли через забор.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Вчера на Буковине пограничники зафиксировали движение нескольких человек в сторону государственной границы с Румынией.

"Группа реагирования застала нарушителей, когда те уже пытались преодолеть заградительный забор", — говорится в сообщении.

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Задержанные мужчины. Фото: ГНСУ

В ГНСУ рассказали, что, чтобы остановить уклонистов, правоохранителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов.

В результате были задержаны 10 мужчин — на них составлены материалы об админправонарушениях.

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Скриншот поста ГНСУ

Напомним, что вблизи границы с Румынией с поличным задержали организатора схемы для уклонистов вместе с "клиентом". Такая услуга обошлась в 6,5 тыс. евро.

Также мы писали, что в Одесской области два мужчины попытались незаконно попасть на временно оккупированную территорию Молдовы, так называемого ПМР. И их намерениям помешали пограничники, которые обнаружили нарушителей с помощью дронов.

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