На Чернігівщині суд зобов'язав лікарку повернути громаді понад 80 тисяч гривень підйомних

Судове засідання. Ілюстративне фото: vsim.ua

На Чернігівщині лікарка не повертала матеріальну допомогу після звільнення. Чернігівський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора щодо порушення інтересів Сновської громади та зобов'язав молоду лікарку виплатити понад 80 тисяч гривень на користь Сновського центру первинної медичної допомоги.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як йдеться у постанові суду, з вимогою про стягнення коштів з молодого спеціаліста звернулася гендиректорка медзакладу у грудні 2022 року. Вона заявила, що гроші у сумі 80 тисяч 500 гривень лікарці були виділені на підставі Програми місцевих стимулів для медичних працівників, затвердженій рішенням міської ради від 20.12.2019.

Директорка у суді розповіла, що лікарка була ознайомлена з умовами надання одноразової матеріальної допомоги, а саме з тим, що у разі звільнення з посади лікаря, зазначена матеріальна допомога підлягає поверненню на рахунок медзакладу у повному обсязі.

Крім того, у зв'язку з отриманням допомоги відповідачка зобовʼязувалася відпрацювати на посаді в медзакладі п'ять років. Однак через чотири місяці з моменту працевлаштування і через два місяці після отримання коштів звільнилася, а повертати отримані кошти відмовилася. Проте рішенням Щорського районного суду від 16 травня 2023 року в задоволенні позову про стягнення коштів відмовлено.

Відповідачка на суді зазначила, що у матеріалах справи взагалі відсутній будь-який документ, доказ, посилання на закон чи норму права, що можуть свідчити про її зобов`язання повернути матеріальну допомогу.

"Факт звільнення лікарки призвів до втрати комунальним підприємством фахового медичного персоналу, а територіальною громадою міста — коштів з місцевого бюджету у вигляді виплаченої матеріальної допомоги. Водночас факт неповернення коштів унеможливлював їх повторне використання для залучення іншого фахового медичного працівника до роботи в комунальному медичному закладі", — кажуть прокурори.

Рішення суду

Чернігівський апеляційний суд від 16 липня 2024 року повністю задовольнив скаргу прокурора. З лікарки на користь КНП "Сновський центр первинної медичної допомоги" мають стягнути 80 тисяч 500 гривень отриманих коштів, а також понад шість тисяч гривень — витрат на сплату судового збору.

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