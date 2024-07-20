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Солдат втік з військової частини і рік був вдома — що вирішив суд

20 липня 2024 11:16
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
СЗЧ під час війни — суд виніс вирок солдату, який рік переховувався вдома
Український військовослужбовець на Донеччині. Ілюстративне фото: Pablo MiranzoAnadolu
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Судове засідання щодо мобілізованого, який залишив військову частину, відбувалося у місті Жовті Води Дніпропетровської області.

У матеріалі справи зазначено, що чоловік під час служби у Донецькій області обіймав посаду старшого стрільця та мав військове звання "солдат".

У квітні 2023 року він самовільно залишив військову частину. 

Цілий рік військовий перебував вдома у Жовтих Водах.

Лише у квітні 2024 року у супроводі карного розшуку він здався поліції.

"Таким чином він припинив вчиняти злочин проти встановленого порядку несення військової служби. Дезертирство, як триваючий злочин, фактично було закінчено", — йдеться у матеріалах суду.

Чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали провадження, вирішив, що вина обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення доведена повністю.

Чоловіку призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі

Вирок суду може бути оскаржено в апеляційному суді.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України ухвалили за основу законопроєкт, який повністю звільнятиме солдатів від кримінальної відповідальності за першу втечу. Згідно з документом, тепер повернутися можна буде за згодою командира, який погодиться повернути до себе бійця. 

Раніше комбат 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук спрогнозував, що СЗЧ та дезертирство можуть зрости через мобілізацію ув'язнених до ЗСУ

Також ми розповідали про те, що являє собою самовільне залишення частини та як за нього можуть покарати в Україні під час війни.

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