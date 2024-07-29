В Черниговской области суд обязал врача вернуть общине более 80 тысяч гривен подъемных

Судебное заседание. Иллюстративное фото: vsim.ua

В Черниговской области врач не возвращала материальную помощь после увольнения. Черниговский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора о нарушении интересов Сновской общины и обязал молодого врача выплатить более 80 тысяч гривен в пользу Сновского центра первичной медицинской помощи.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как говорится в постановлении суда, с требованием о взыскании средств с молодого специалиста обратилась гендиректор медучреждения в декабре 2022 года. Она заявила, что деньги в сумме 80 тысяч 500 гривен были выделены на основании Программы местных стимулов для медицинских работников, утвержденной решением городского совета от 20.12.2019.

Директор в суде рассказала, что врач была ознакомлена с условиями предоставления единовременной материальной помощи, а именно с тем, что в случае освобождения с должности врача указанная материальная помощь подлежит возврату на счет медучреждения в полном объеме.

Кроме того, в связи с получением помощи ответчик обязывался отработать на должности в медучреждении пять лет. Однако через четыре месяца с момента трудоустройства и через два месяца после получения средств уволилась, а возвращать полученные средства отказалась. Однако решением Щорского районного суда от 16 мая 2023 года в удовлетворении иска о взыскании средств отказано.

Ответчик на суде отметила, что в материалах дела вообще отсутствует какой-либо документ, доказательство, ссылка на закон или норму права, которые могут свидетельствовать о ее обязательстве вернуть материальную помощь.

"Факт увольнения врача привел к потере коммунальным предприятием профессионального медицинского персонала, а территориальной громадой города — средств из местного бюджета в виде выплаченной материальной помощи. В то же время факт невозвращения средств делал невозможным их повторное использование для привлечения другого профессионального медицинского работника к работе в коммунальном медицинском учреждении", — говорят прокуроры.

Решение суда

Черниговский апелляционный суд от 16 июля 2024 года полностью удовлетворил жалобу прокурора. С врача в пользу КНП "Сновский центр первичной медицинской помощи" должны взыскать 80 тысяч 500 гривен полученных средств, а также более шести тысяч гривен — расходов на уплату судебного сбора.

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