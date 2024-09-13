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На Дніпропетровщині чиновників підозрюють у корупції — могли завдати збитків на 286 млн грн

13 вересня 2024 02:04
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Чиновників Дніпропетровщини підозрюють у корупції на ремонті доріг в області
Ремонт дороги в Україні. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

НАБУ і САП викрили масштабну оборудку у дорожній сфері на Дніпропетровщині, у результаті якої під час повномасштабного вторгнення Росії місцева влада заподіяла шкоди бюджету України на 286 млн грн збитків. Про підозру вже повідомлено вищим чиновникам області. 

Про це повідомляється на офіційному сайті Національному Антикорупційному Бюро України.

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Слідство з'ясувало, що у 2022 році, коли чинне законодавство дозволяло в умовах воєнного стану першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування доріг, підозрювані замінили у документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг. 

Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.

Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником.

Про підозру вже повідомили голові Дніпропетровської ОДА, заступнику голови Дніпропетровської ОДА, керівнику департаменту Дніпропетровської ОДА, начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА, керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб.

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НАБУ корупція САП дороги Дніпропетровська область

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