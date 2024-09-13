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На Днепропетровщине чиновников подозревают в коррупции — могли нанести ущерб на 286 млн грн

13 сентября 2024 02:04
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Чиновников Днепропетровщины подозревают в коррупции на ремонте дорог в области
Ремонт дороги в Украине. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в дорожной сфере на Днепропетровщине, в результате которой во время полномасштабного вторжения России местные власти причинили ущерб бюджету Украины на 286 млн грн. О подозрении уже доложено высшим чиновникам области.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального Антикоррупционного Бюро Украины.

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Следствие выяснило, что в 2022 году, когда действующее законодательство в условиях военного положения, позволяло первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания дорог, подозреваемые заменили в документах сведения о необходимости проведения текущего и капитального ремонта.

Расходы на такое обслуживание искусственно и безосновательно увеличили до 1,5 млрд. гривен. На эту сумму заключили договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОГА, завысившей стоимость материалов на сумму более 286 млн грн.

Часть этих средств вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.

О подозрении уже сообщили главе Днепропетровской ОГА, заместителю председателя Днепропетровской ОГА, руководителю департамента Днепропетровской ОГА, начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА, руководителю субъекта хозяйственной деятельности.

В настоящее время идет изучение фактов возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность к преступлению других лиц.

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