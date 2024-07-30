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На Дніпропетровщині чоловік побив знайому скалкою — як його покарав суд

30 липня 2024 01:32
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Побив знайому скалкою — яке покарання призначив чоловіку суд
Засідання суду. Ілюстративне фото: ЧНУ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Під час перебування в гостях у знайомої, уродженець міста Верхівцеве завдав їй ударів скалкою та кулаком. Суд призначив йому 200 годин громадських робіт як покарання за скоєне.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

З матеріалів справи відомо, що увечері 19 березня чоловік перебував в гостях у потерпілої. Між ними виникла конфліктна ситуація на кухні. Гість взяв дерев’яну скалку та завдав жінці не менше п’яти ударів по голові, а також ще ударив її кулаком в обидва ока.

Рішення суду

Дії чоловіка кваліфікували, як умисне завдання легких тілесних ушкоджень, які призвели до тимчасового порушення здоров’я. Дніпровський районний суд визнав чоловіка винним у цьому злочині та призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

Нагадаємо, у Харкові шахрай забрав у жінки телефон і прикраси в обмін на доларову "ляльку". Київський районний суд міста Харкова розглянув кримінальне провадження та призначив злочинцю покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.

Ми повідомляли, що поліцейські викрили горе-бізнесменів, які виробляли контрафактні харчові продукти відомих брендів. Ділки організували повний цикл виготовлення товарів з низькоякісної сировини та збували на території Миколаївщини й Херсонщини. 

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