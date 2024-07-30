Побив знайому скалкою — яке покарання призначив чоловіку суд

Засідання суду. Ілюстративне фото: ЧНУ

Під час перебування в гостях у знайомої, уродженець міста Верхівцеве завдав їй ударів скалкою та кулаком. Суд призначив йому 200 годин громадських робіт як покарання за скоєне.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

З матеріалів справи відомо, що увечері 19 березня чоловік перебував в гостях у потерпілої. Між ними виникла конфліктна ситуація на кухні. Гість взяв дерев’яну скалку та завдав жінці не менше п’яти ударів по голові, а також ще ударив її кулаком в обидва ока.

Рішення суду

Дії чоловіка кваліфікували, як умисне завдання легких тілесних ушкоджень, які призвели до тимчасового порушення здоров’я. Дніпровський районний суд визнав чоловіка винним у цьому злочині та призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

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