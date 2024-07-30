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На Днепропетровщине мужчина избил знакомую скалкой — как его наказал суд

30 июля 2024 01:32
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Избил знакомую скалкой — какое наказание назначил мужу суд
Заседание суда. Иллюстративное фото: ЧНУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во время пребывания в гостях у знакомой, уроженец города Верховцево нанес ей удары скалкой и кулаком. Суд назначил ему 200 часов общественных работ в качестве наказания за совершенное.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Из материалов дела известно, что вечером 19 марта мужчина находился в гостях у потерпевшей. Между ними возникла конфликтная ситуация на кухне. Гость взял деревянную скалку и нанес женщине не менее пяти ударов по голове, а также ударил ее кулаком в оба глаза.

Решение суда

Действия мужчины квалифицировали, как умышленное нанесение легких телесных повреждений, повлекших временное нарушение здоровья. Днепровский районный суд признал мужчину виновным в этом преступлении и назначил ему наказание в размере 200 часов общественных работ.

Напомним, в Харькове мошенник забрал у женщины телефон и украшения в обмен на долларовую "куклу". Киевский районный суд Харькова рассмотрел уголовное производство и назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Мы сообщали, что полицейские разоблачили горе-бизнесменов, производивших контрафактные пищевые продукты известных брендов. Дельцы организовали полный цикл изготовления товаров из низкокачественного сырья и сбывали на территории Николаевщины и Херсонщины.

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