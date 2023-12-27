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На Дніпропетровщині невідомий розстріляв авто — загинув водій

27 грудня 2023 21:06
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Ілля Рябінін
редактор
На Дніпропетровщині невідомий розстріляв авто — загинув водій
Розстріляна автівка. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Дніпропетровській області невідомий розстріляв автівку, після чого зник з місця інциденту. Правоохоронці оголосили по області проведення поліцейської спецоперації.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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За повідомленням правоохоронців, 27 грудня близько 18:00 вони отримали повідомлення, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу та декілька разів вистрілив з автомата з глушником по легковику. Від отриманих поранень водій загинув на місці.

На Дніпропетровщині невідомий розстріляв авто — загинув водій
Джерело: соцмережі

"Для встановлення всіх обставин злочину на місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції", — резюмують правоохоронці.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві поліція затримала групу серійних розкрадачів квартир. Відомо про щонайменше шість випадків. Водночас в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у вбивстві людини. Місцевий мешканець заколов ножем сусіда та викинув тіло у Хаджибейський лиман. 

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