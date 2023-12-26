Перетягнув потерпілу на узбіччя і втік — в Дніпрі водій збив жінку
У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна природа за участю пішохода та легкового авто, сьогодні, 26 грудня. Водій збив жінку на пішохідному переході, відтягнув її на узбіччя та втік з місця події.
Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.
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Що відомо про ДТП у Дніпрі 26 грудня
За даними патрульної поліції сьогодні вночі, 26 грудня, до відділку надійшло повідомлення про аварію з потерпілою, яка сталася у місті Дніпро на вулиці Титова. Постраждалу одразу ж направили до лікарні. У жінки численні забої та ушкодження кінцівок.
"Водій автомобіля Renault збив 45-річну жінку на пішохідному переході, відтягнув її на узбіччя і поїхав геть", — вказали у поліції.
Патрульним вдалося з'ясувати, куди поїхав легковик та особу водія і його місце проживання. Прибувши туди, інспектори виявили авто на подвір'ї будинку, яке було побитим внаслідок ДТП.
"Поліцейські поспілкувалися з водієм. Той пояснив, що злякався, тому і поїхав з місця", — додали в поліції.
Виданню Інформатор у пресслужбі ГУНП у Дніпропетровській області, повідомили про відкриття кримінального провадження. Наразі обирається запобіжний захід для винного та рішення про повідомлення йому підозри у скоєнні аварії.
Нагадаємо, 26 грудня поблизу села Василівка Дніпропетровської області сталася масштабна ДТП. Зіткнулося шість автомобілів. Внаслідок аварії травмувань зазнало шестеро людей.
Додамо, на трасі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" сталася ДТП за участі легковика. Водій авто марки "Ауді" на смерть збив пішохода.
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