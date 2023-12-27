В Днепропетровской области неизвестный расстрелял авто — погиб водитель

Расстрелянный автомобиль. Фото: Национальная полиция

В Днепропетровской области неизвестный расстрелял автомобиль, после чего скрылся с места инцидента. Правоохранители объявили по области проведения полицейской спецоперации.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

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По сообщению правоохранителей, 27 декабря около 18:00 они получили сообщение, что на трассе Н-31 неизвестный мужчина в балаклаве выскочил на дорогу и несколько раз выстрелил из автомата с глушителем по легковушке. От полученных ранений водитель погиб на месте.

Источник: соцсети

"Для установления всех обстоятельств преступления на место выехало руководство полиции и следственно-оперативная группа. На поиски подозреваемого задействованы все службы полиции" , - резюмируют правоохранители.

Напомним, что сегодня в Киеве полиция задержала группу серийных расхитителей квартир. Известно о по меньшей мере шести случаях. В то же время в Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в убийстве человека. Местный житель заколол ножом соседа и выбросил тело в Хаджибейский лиман.