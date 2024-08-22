У Херсоні до 10 років засудили колаборанта, який працював в окупаційній адміністрації

На Херсонщині судили колаборанта, який під час захоплення регіону працював на окупантів
У Херсонській області судили місцевого мешканця за колабораційну діяльність. Влітку 2022 року він працював в окупаційній адміністрації області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 22 серпня.
На Херсонщині судили колаборанта
У липні 2022 року чоловік працював в окупаційній адміністрації області на посаді так званого "начальника управління організації медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Херсонської області".
Потім окупанти "реорганізували" департамент у "міністерство" в якому колаборант став "заступником міністра охорони здоров'я". На посаді він виконував організаційні, адміністративні та господарчі функції.
Під час суду чоловіка визнали винним у колабораціонізмі та призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також він не зможе обіймати посади протягом 15 років.
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