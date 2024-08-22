В Херсоне к 10 годам приговорили коллаборанта, который работал в оккупационной администрации

Оккупанты в Херсоне. Иллюстративное фото: росСМИ

В Херсонской области судили местного жителя за коллаборационную деятельность. Летом 2022 года он работал в оккупационной администрации области.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 22 августа.

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В июле 2022 года мужчина работал в оккупационной администрации области в должности так называемого "начальника управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Херсонской области".

Затем оккупанты "реорганизовали" департамент в "министерство", в котором коллаборант стал "заместителем министра здравоохранения". В должности он выполнял организационные, административные и хозяйственные функции.

Осужденный коллаборант. Фото: Херсонская областная прокуратура

Во время суда мужчину признали виновным в коллаборационизме и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также он не сможет занимать должности в течение 15 лет.