В Херсоне к 10 годам приговорили коллаборанта, который работал в оккупационной администрации

На Херсонщине судили коллаборанта, который во время захвата региона работал на оккупантов
В Херсонской области судили местного жителя за коллаборационную деятельность. Летом 2022 года он работал в оккупационной администрации области.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 22 августа.
На Херсонщине судили коллаборанта
В июле 2022 года мужчина работал в оккупационной администрации области в должности так называемого "начальника управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Херсонской области".
Затем оккупанты "реорганизовали" департамент в "министерство", в котором коллаборант стал "заместителем министра здравоохранения". В должности он выполнял организационные, административные и хозяйственные функции.
Во время суда мужчину признали виновным в коллаборационизме и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также он не сможет занимать должности в течение 15 лет.
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