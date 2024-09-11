Виготовляли та збували наркотичні речовини — на Хмельниччині затримали групу осіб

Правоохоронці викрили місце, де вирощували канабіс. Фото: Нацполіція

На Хмельниччині поліція викрила злочинну організацію, яка займалася виробництвом та збутом наркотиків, вилучивши майже 5 000 кущів канабісу вартістю понад 10 млн грн. Фігурантів затримано, їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у середу, 11 вересня.

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Правоохоронці повідомили про успішну операцію із затримання учасників злочинної організації, яка займалася виробництвом та збутом наркотиків на Хмельниччині. Поліція вилучила майже 5 000 кущів канабісу вартістю понад 10 мільйонів гривень, а також затримала лідера угруповання та чотирьох його спільників.

Затримання злочинців. Фото: Нацполіція

"Ділки "спеціалізувалися" на виготовленні та збуті психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що організатором наркобізнесу був 33-річний мешканець Хмельницької області, який раніше вже був судимий за розповсюдження наркотиків.

Правоохоронці викрили учасників угрупування. Фото: Нацполіція

Злочинці виготовляли амфетамін у спеціально облаштованій нарколабораторії та вирощували канабіс на чотирьох прихованих ділянках у лісовій місцевості. За місяць нарколабораторія могла виготовляти до 500 г амфетаміну, що приносило їм близько пів мільйона гривень щомісяця.

Обладнання знайдене під час обшуків. Фото: Нацполіція

Зловмисники збували заборонені речовини на території Хмельницької області.

"Побоюючись викриття з боку поліцейських, зловмисники дотримувалися суворої конспірації: постійно змінювали маршрути під’їзду до "зелених угідь", лишали у віддалених місцях мобільні телефони та користувалися різними орендованими автомобілями", — повідомили правоохоронці.

Речі вилучені під час обшуків. Фото: Нацполія

У ході операції правоохоронці провели 24 обшуки, вилучивши майже 5 000 кущів конопель, пакети з канабісом, 17 мобільних телефонів, банківські картки, лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну, два автомобілі та "чорнові" записи. Вартість вилучених кущів канабісу на "чорному" ринку сягає 10 000 000 гривень.

Учасників угруповання затримано, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.