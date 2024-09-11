Изготовляли и сбывали наркотические вещества — в Хмельницкой области задержали группу лиц

Правоохранители разоблачили место, где выращивали каннабис. Фото: Нацполиция

На Хмельнитчине полиция разоблачила преступную организацию, занимавшуюся производством и сбытом наркотиков, изъяв почти 5 000 кустов каннабиса стоимостью более 10 млн грн. Фигуранты задержаны, им грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в среду, 11 сентября.

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Правоохранители сообщили об успешной операции по задержанию участников преступной организации, занимавшейся производством и сбытом наркотиков в Хмельницкой области. Полиция изъяла почти 5 000 кустов каннабиса стоимостью более 10 миллионов гривен, а также задержала лидера группировки и четырех его сообщников.

Задержание преступников. Фото: Нацполиция

"Делки "специализировались" на изготовлении и сбыте психотропного вещества амфетамин и наркотического средства каннабиса", — говорится в сообщении.

Сообщается, что организатором наркобизнеса был 33-летний житель Хмельницкой области, ранее уже судимый за распространение наркотиков.

Правоохранители разоблачили участников группировки. Фото: Нацполиция

Преступники изготовляли амфетамин в специально обустроенной нарколаборатории и выращивали каннабис на четырех скрытых участках в лесной местности. За месяц нарколаборатория могла производить до 500 г амфетамина, что приносило им около полумиллиона гривен ежемесячно.

Оборудование обнаружено во время обысков. Фото: Нацполиция

Злоумышленники сбывали запрещенные вещества на территории Хмельницкой области.

"Опасаясь разоблачения со стороны полицейских, злоумышленники соблюдали строгую конспирацию: постоянно меняли маршруты подъезда к "зеленым угодьям", оставляли в отдаленных местах мобильные телефоны и пользовались разными арендованными автомобилями", — сообщили правоохранители.

Вещи изъяты во время обысков. Фото: Нацполия

В ходе операции правоохранители провели 24 обыска, изъяв почти 5 000 кустов конопли, пакеты с каннабисом, 17 мобильных телефонов, банковские карты, лабораторное оборудование для изготовления амфетамина, два автомобиля и "черновые" записи. Стоимость изъятых кустов каннабиса на "черном" рынке достигает 10 000 000 гривен.

Участники группировки задержаны, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.