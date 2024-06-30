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На Хмельниччині поліція зі стріляниною затримала киянина, який порушив комендантську годину

30 червня 2024 16:38
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Ілля Рябінін
редактор
Поліція зі стріляниною затримала киянина, який порушив комендантську годину
Поліцейське авто в кюветі. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Хмельницькій області поліція затримала зі стріляниною киянина, якого підозрюють у вчиненні ДТП з поліцейським авто, де постраждав екіпаж. Сам чоловік порушив комендантську годину, та намагався втекти від правоохоронців.

Про це інформує відділ комунікації поліції Хмельницької області

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На Хмельниччині поліція затримала киянина зі стріляниною

Стрілянина в Хмельницькій області 30 червня
Авто, яке кинув порушник. Джерело: Національна поліція

Як повідомляється, водій не зупинився у комендантську годину на вимогу правоохоронців, і натомість почав тікати. Однак патрульне авто під час переслідування злетіло у кювет, внаслідок чого двоє поліцейських отримали травми. 

Комендантська година затримання
Поліцейські та затриманий порушник. Джерело: Національна поліція

Аби зупинити порушника, правоохоронці кілька разів стріляли в його автомобіль, але водію вдалося втекти. Майже добу він переховувався по покинутих будівлях, покинувши власне авто, проте його розшукали та затримали у мотелі. 

Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області суд притягнув до відповідальності 29-річного чоловіка за багаторазове керування автомобілем під впливом наркотиків заборонивши керування автомобілем на майже на 57 років.

Водночас у селі Нагірне Стрийського району Львівської області сталася смертельна ДТП, коли на автомагістралі "Київ-Чоп" зіткнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого загинула одна людина.

стрілянина
поліція
Україна
Київська область
Хмельницька область
переслідування
арешт

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