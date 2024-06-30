На Хмельниччині поліція зі стріляниною затримала киянина, який порушив комендантську годину
У Хмельницькій області поліція затримала зі стріляниною киянина, якого підозрюють у вчиненні ДТП з поліцейським авто, де постраждав екіпаж. Сам чоловік порушив комендантську годину, та намагався втекти від правоохоронців.
Про це інформує відділ комунікації поліції Хмельницької області.
На Хмельниччині поліція затримала киянина зі стріляниною
Як повідомляється, водій не зупинився у комендантську годину на вимогу правоохоронців, і натомість почав тікати. Однак патрульне авто під час переслідування злетіло у кювет, внаслідок чого двоє поліцейських отримали травми.
Аби зупинити порушника, правоохоронці кілька разів стріляли в його автомобіль, але водію вдалося втекти. Майже добу він переховувався по покинутих будівлях, покинувши власне авто, проте його розшукали та затримали у мотелі.
Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Рівненській області суд притягнув до відповідальності 29-річного чоловіка за багаторазове керування автомобілем під впливом наркотиків заборонивши керування автомобілем на майже на 57 років.
Водночас у селі Нагірне Стрийського району Львівської області сталася смертельна ДТП, коли на автомагістралі "Київ-Чоп" зіткнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого загинула одна людина.
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