Полиция со стрельбой задержала киевлянина, нарушившего комендантский час

Полицейский автомобиль в кювете. Фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области полиция задержала со стрельбой киевлянина, подозреваемого в совершении ДТП с полицейским авто, где пострадал экипаж. Сам мужчина нарушил комендантский час, и пытался сбежать от правоохранителей.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Хмельницкой области.

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Автомобиль, который бросил нарушитель. Источник: Национальная полиция

Как сообщается, водитель не остановился в комендантский час по требованию стражей порядка, зато начал бежать. Однако патрульное авто во время преследования слетело в кювет, в результате чего двое полицейских получили травмы.

Полицейский и задержанный нарушитель. Источник: Национальная полиция

Чтобы остановить нарушителя, правоохранители несколько раз стреляли в его автомобиль, но водителю удалось скрыться. Почти сутки он скрывался по брошенным зданиям, покинув собственный автомобиль, однако его разыскали и задержали в мотеле.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Ровенской области суд привлек к ответственности 29-летнего мужчину за многократное управление автомобилем под влиянием наркотиков запретив управление автомобилем почти на 57 лет.

В то же время в селе Нагорное Стрыйского района Львовской области произошло смертельное ДТП, когда на автомагистрали "Киев-Чоп" столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погиб один человек.