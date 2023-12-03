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На границе с Польшей откроют один из пунктов пропуска — что известно

3 декабря 2023 15:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На границе с Польшей откроют один из пунктов пропуска — что известно
Граница Польши и Украины. Фото: dpsu.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На западной границе Украины пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" будет открыт для проезда пустых грузовиков. Это первый пункт в перечне мер, направленных на разблокирование польско-украинской границы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Разблокируют пункт пропуска "Угринов-Долгобычев". Фото: ГПСУ

Пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" был открыт

"С 01:00 4 декабря 2023 из Украины в Польшу начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонн (кроме пустых неочищенных цистерн)", — говорится в сообщении ГПСУ.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, пропускная способность в сутки будет составлять более 100 грузовиков.

"С 4 декабря пустые грузовики, в том числе цистерны, с Украины могут начинать движение на этот пункт пропуска. Пока он будет работать в тестовом режиме, регистрироваться в очередь на пересечение границы не нужно", — говорит Александр Кубраков.

Он отметил, что поддерживать порядок движения и помогать водителям при необходимости будут коллеги по Укртрансбезопасности.

Начало разрешения конфликта

Министр отмечает, что открытие "Угринива" является первым пунктом по перечню мероприятий, направленных на разблокирование границы, уменьшение очередей и увеличение пропускной способности украинско-польской границы.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры Польши заявили о шагах для частичного снятия блокады на границе с Украиной. Также ведомство обратилось в Еврокомиссию с просьбой создать комитет по проверке действия соглашения между Украиной и ЕС о приостановлении обязанностей получения водителями разрешений.

Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан прокомментировала блокаду польско-украинской границы. По ее словам, Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков.

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