На Львівщині війсьвослужбовець на три місяці самовільно залишив службу — як його покарав суд

Силует українського військовослужбовця. Фотог ілюстративне: telegraf.in.ua

У Львівській області військовослужбовець втік із військової частини додому. Без служби він провів три місяці.

Про це йдеться у вироку, який ухвалив Яворівський районний суд.

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Деталі справи

Фігурант служив в одній із військових частин Львівської області. У період із 13 квітня по 13 липня його не службі не було. Як повідомив сам обвинувачений, впродовж трьох місяців удома, він проводив вільний час за власним розсудом.

Що вирішив суд

З 14 липня порушник перебував під вартою. У суді чоловік повністю визнав свою провину, попросив суд не карати його надто суворо й зазначив, що прагне й надалі служити в лавах ЗСУ.

Суддя Яворівського суду Наталія Швед визнала обвинуваченого винним у самовільному залишенні військової частини (частина п'ята статті 407 Кримінального кодексу України). За вчинене він проведе п'ять років за ґратами.